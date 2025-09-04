Летевший в Самарканд самолет совершил вынужденную посадку в Баку
Капитан воздушного судна Airbus A321 авиакомпании "Centrium Air", выполнявшей рейс по маршруту Стамбул-Самарканд, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Как сообщили Day.Az в аэропорту, причиной стало внезапно ухудшившееся состояние здоровья одного из пассажиров на борту.
Самолёт успешно приземлился в бакинском аэропорту в 08:29 по местному времени.
Все соответствующие службы аэропорта были приведены в состояние повышенной готовности. Медицинский персонал оказал пассажиру первую помощь на месте, после оценки состояния было принято решение госпитализировать его в одну из столичных больниц.
Отметим, обеспечение здоровья и безопасности пассажиров является главным приоритетом Международного аэропорта Гейдар Алиев. В этой связи все службы работают оперативно и с полной координацией.
