В Баку Ford насмерть сбил женщину
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az, ДТП произошло в поселке Маштага.
Тофиг Зейналов, 2005 года рождения, управляя автомобилем марки Ford Transit, сбил пешехода Эльнуру Аскерову, 1991 года рождения.
От полученных травм она скончалась на месте.
По факту возбуждено уголовное дело.
