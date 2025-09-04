В Ходжавендском районе отремонтируют дома в двух селах

В сёлах Ханоба и Тагаверд Ходжавендского района начинается второй этап ремонта жилых домов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках проекта в селе Ханоба будут отремонтированы 26 частных домов общей площадью 4 375,8 кв. м, а в селе Тагаверд - 30 домов площадью 5 049 кв. м.

Служба восстановления, строительства и управления по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам завершила подготовительные работы по этому направлению.

Исполнение работ в Ханоба поручено ООО "Capitel Group", с которым заключён договор на сумму 1,5 млн манатов.

В Тагаверд ремонтные работы доверены консорциуму компаний "Frekans Construction and Energy Company" и "UĞUR Tikinti", зарегистрированному в текущем году. Согласно договору, подрядчику будет выплачено 1,9 млн манатов.

Отметим, что сёла Ханоба и Тагаверд входят в административную территорию Ходжавендского района и долгие годы находились под оккупацией в результате Карабахской войны 1990-х годов. После Второй Карабахской войны в 2020 году Азербайджан восстановил полный контроль над этими территориями.