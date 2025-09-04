Стало известно о новых ИИ-функциях Siri в iOS 26

Apple планирует значительно расширить возможности голосового помощника Siri с помощью инструмента веб-поиска на базе искусственного интеллекта под кодовым названием World Knowledge Answers. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый сервис позволит Siri отвечать на запросы пользователей в формате, аналогичном ChatGPT и ИИ-сводкам Google. Ожидается, что функция станет частью обновления iOS 26.4, релиз которого ожидается в марте 2026 года.

Вместе с этим Apple намерена представить персонализированную версию Siri - проект, анонсированный еще год назад. В обновлениях 2026 года помощник получит новый интерфейс и станет ключевым элементом платной подписки на сервисы в области здоровья и благополучия.

Компания рассматривает разные подходы к внедрению ИИ-моделей. В частности, Siri сможет использовать как собственные решения Apple, так и технологии OpenAI, Anthropic или Google. При этом Apple подчеркивает, что обработка персональных данных останется внутри ее экосистемы, а сторонние модели будут применяться лишь для отдельных сценариев, связанных с планированием и интернет-запросами.