Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере энергетики и инвестиций

Между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) состоялись обсуждения партнерства в области энергетики и взаимных инвестиций.

Как передает в четверг Day.Az, об этом об этом в своем аккаунте X сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Мы провели видеоконференцию с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Ахмедом Аль-Джабером. Мы подчеркнули успешные партнерские отношения между нашими странами. Были обсуждены совместно реализуемые проекты, партнерство в энергетической сфере, взаимные инвестиции и перспективы развития сотрудничества", - говорится в сообщении.