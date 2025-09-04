Каллас назвала важнейшую гарантию безопасности Европы

Важнейшей гарантией безопасности Европы является сильная Украина. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, чьи слова приводит телеканал n-tv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она вновь обвинила Россию в нежелании завершать боевые действия.

"Для Европы это может означать только одно: усиление военной, дипломатической и экономической поддержки Украины. В случае прекращения огня сильная украинская армия - самая надежная гарантия безопасности [Европы]", - сказала Каллас.