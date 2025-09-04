Российский город накрыло «облачное цунами»

Утром жители Хабаровска увидели в небе "облачное цунами" . Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам местных жителей, такие облака они видели из разных частей города.

В июле жители Хабаровского края стали свидетелями другого редкого природного явления - раздвоенной радуги. Очевидцы запечатлели на фото и видео две части радуги, которые были отделены друг от друга. Вероятными причинами ее появления стали сильные ливни в сочетании с ярким солнечным светом.