https://news.day.az/world/1778105.html
Российский город накрыло «облачное цунами» - ВИДЕО
Утром жители Хабаровска увидели в небе "облачное цунами" . Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам местных жителей, такие облака они видели из разных частей города.
В июле жители Хабаровского края стали свидетелями другого редкого природного явления - раздвоенной радуги. Очевидцы запечатлели на фото и видео две части радуги, которые были отделены друг от друга. Вероятными причинами ее появления стали сильные ливни в сочетании с ярким солнечным светом.
