В Азербайджане расследуется серия кибератак в Telegram

Лаборатория анализа вредоносных программ (MRLab) Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана начала расследование.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА в Государственной службе сообщили, что интенсивность фишинговых атак продолжает расти.

В последние дни киберпреступники используют новые методы фишинга с целью захвата аккаунтов пользователей Telegram. В частности, гражданам отправляются неизвестные ссылки с применением различных методов социальной инженерии. При переходе по этим линкам открывается поддельный интерфейс, имитирующий страницу входа в Telegram. Это один из самых распространённых способов кражи пользовательских данных. Потерпевшим под различными обещаниями требуется войти в свой аккаунт.

В настоящее время MRLab продолжает работу по установлению личностей киберпреступников и по оценке масштаба и последствий инцидентов.