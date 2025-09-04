https://news.day.az/world/1778249.html Загруженный морской трафик в порту Амстердама - ВИДЕО Загруженный морской трафик в порту Амстердама попал в объектив нидерландской компании Drone Addicts. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Загруженный морской трафик в порту Амстердама - ВИДЕО
Загруженный морской трафик в порту Амстердама попал в объектив нидерландской компании Drone Addicts.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре