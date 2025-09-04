Азербайджан и Турция обсудили сферу ветроэнергетики в Измире

В рамках Азербайджано-турецкого энергетического форума в Измире состоялись встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с председателем правления Турецкой ассоциации ветроэнергетики (TÜREB) Ибрагимом Эрденом и членом правления компании Nordex Group Ибрагимом Озарсланом.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство энергетики, во время встреч стороны обменялись мнениями о деятельности компаний в сфере ветроэнергетики, в том числе о производстве ветровых турбин и их компонентов, техническом обслуживании и подготовке кадров. Также была представлена информация о проектах Азербайджана по производству и экспорту энергии из ветра как на суше, так и на море.

Обсуждались перспективы локализации производства ветровых турбин и оборудования, а также возможности сотрудничества в этом направлении. Компании были приглашены в Азербайджан для оценки текущей ситуации и потенциала партнёрства на месте.