Надежды ведущей экономики Европы на рост улетучились

Обещанный канцлером Германии Фридрихом Мерцем "экономический поворот" становится все более отдаленной перспективой.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Handelsblatt.

Основанием для таких выводов стала новость о том, что ведущие экономические исследовательские институты ФРГ снизили свои экономические прогнозы на 2025 год. Кильский институт мировой экономики ожидает, что рост валового внутреннего продукта составит всего 0,1 процента. Институт экономических исследований имени Лейбница в Эссене, Институт Ifo в Мюнхене и Институт экономических исследований в Галле прогнозируют рост на 0,2 процента.

Хотя о рецессии речи не идет, новые прогнозы не оставляют надежд на усиление динамики. Это плохие новости для правительства Германии, руководитель которого обещал "экономический поворот" и назвал возвращение к росту важнейшей целью. Пока ВВП Германии находится на уровне 2019 года.