Продолжается строительство автодороги Пиршагиы-Хырдалан

В соответствии с Государственной программой "По совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы", утверждённой указом Президента Азербайджанской Республики, Азербайджанским агентством автомобильных дорог продолжается строительство автомобильной дороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что автодорога протяжённостью 29 километров строится по технической категории 1B и будет состоять из шести полос движения.

В рамках проекта предусмотрено строительство 9 транспортных развязок, 13 путепроводов, 1 канального моста и 2 путепроводов тоннельного типа (открытого и закрытого).

На сегодняшний день выполнено:

• по 4 мостам - 90% работ,

• по 1 мосту - 80%,

• по 2 развязочным мостам - 76%,

• по 1 развязочному мосту - 45%,

• по 1 развязочному мосту - 5%,

• по одному тоннельному путепроводу - 85%.

Одновременно продолжается строительство надземных пешеходных переходов на 3-м и 19,5-м километрах дороги.

Кроме того, в рамках проекта ведутся работы по установке:

• 12 прямоугольных переходов,

• 28 круглых труб различного диаметра,

• дренажных ям, дренажных труб разных размеров, а также резервных труб вдоль трассы

В настоящее время проводится демонтаж части жилых и нежилых объектов, попадающих в зону строительства дороги, перенос коммуникационных линий и другие необходимые мероприятия.

Помимо этого, по трассе:

• на участке протяжённостью 9 км завершено строительство земляного полотна (раскопка, отсыпка, замена непригодного грунта на качественный материал),

• на участке протяжённостью 7 км завершены работы по строительству нижнего и верхнего слоёв дорожного полотна, укладке асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин.

В то же время:

• на 22,3-28,9 км участке дороги, на территории Джейранбатанского водохранилища продолжается строительство около 1 км земляного полотна,

• возводится мост через автодорогу М-1,

• ведётся строительство путепровода на участке дороги, соединяющем её с городом Хырдалан.

В целом физический прогресс по проекту составляет примерно 51%.

Строительные работы выполняются в соответствии со "Строительными нормами и правилами", с соблюдением технологической последовательности и высоким качеством. В целях завершения проекта в установленные сроки на объект мобилизованы необходимая техника и рабочая сила.

Строительство новой автодороги создаст возможность для удобной и эффективной транспортной связи населённых пунктов, расположенных на северо-востоке Абшеронского полуострова, с северным регионом страны через автодорогу Баку-Губа-госграница с Российской Федерацией, а также с западным регионом через автодорогу Баку-Шамахы-Евлах, без необходимости въезда в столицу.