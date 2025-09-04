Продолжается строительство автодороги Пиршагиы-Хырдалан - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с Государственной программой "По совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы", утверждённой указом Президента Азербайджанской Республики, Азербайджанским агентством автомобильных дорог продолжается строительство автомобильной дороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Отмечается, что автодорога протяжённостью 29 километров строится по технической категории 1B и будет состоять из шести полос движения.
В рамках проекта предусмотрено строительство 9 транспортных развязок, 13 путепроводов, 1 канального моста и 2 путепроводов тоннельного типа (открытого и закрытого).
На сегодняшний день выполнено:
• по 4 мостам - 90% работ,
• по 1 мосту - 80%,
• по 2 развязочным мостам - 76%,
• по 1 развязочному мосту - 45%,
• по 1 развязочному мосту - 5%,
• по одному тоннельному путепроводу - 85%.
Одновременно продолжается строительство надземных пешеходных переходов на 3-м и 19,5-м километрах дороги.
Кроме того, в рамках проекта ведутся работы по установке:
• 12 прямоугольных переходов,
• 28 круглых труб различного диаметра,
• дренажных ям, дренажных труб разных размеров, а также резервных труб вдоль трассы
В настоящее время проводится демонтаж части жилых и нежилых объектов, попадающих в зону строительства дороги, перенос коммуникационных линий и другие необходимые мероприятия.
Помимо этого, по трассе:
• на участке протяжённостью 9 км завершено строительство земляного полотна (раскопка, отсыпка, замена непригодного грунта на качественный материал),
• на участке протяжённостью 7 км завершены работы по строительству нижнего и верхнего слоёв дорожного полотна, укладке асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин.
В то же время:
• на 22,3-28,9 км участке дороги, на территории Джейранбатанского водохранилища продолжается строительство около 1 км земляного полотна,
• возводится мост через автодорогу М-1,
• ведётся строительство путепровода на участке дороги, соединяющем её с городом Хырдалан.
В целом физический прогресс по проекту составляет примерно 51%.
Строительные работы выполняются в соответствии со "Строительными нормами и правилами", с соблюдением технологической последовательности и высоким качеством. В целях завершения проекта в установленные сроки на объект мобилизованы необходимая техника и рабочая сила.
Строительство новой автодороги создаст возможность для удобной и эффективной транспортной связи населённых пунктов, расположенных на северо-востоке Абшеронского полуострова, с северным регионом страны через автодорогу Баку-Губа-госграница с Российской Федерацией, а также с западным регионом через автодорогу Баку-Шамахы-Евлах, без необходимости въезда в столицу.
