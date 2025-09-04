https://news.day.az/world/1778229.html В Колумбии наркоторговцы едва заживо не сожгли военных Наркоторговцы пытались сжечь заживо двух колумбийских военных во время операции по ликвидации лаборатории, производившей кокаин. Об этом сообщил министр обороны Колумбии Педро Санчес в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Инцидент произошел в муниципалитете Вильягарсон, недалеко от границы с Эквадором.
