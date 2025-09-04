В Колумбии наркоторговцы едва заживо не сожгли военных

Наркоторговцы пытались сжечь заживо двух колумбийских военных во время операции по ликвидации лаборатории, производившей кокаин.

Об этом сообщил министр обороны Колумбии Педро Санчес в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в муниципалитете Вильягарсон, недалеко от границы с Эквадором. По словам Санчеса, преступники облили их бензином и подожгли, чтобы помешать проведению операции.

Глава ведомства подчеркнул, что за информацию о виновниках происшествия объявлено вознаграждение, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.