ЦБА и НБК подписали меморандум о взаимопонимании

Между Центральным банком Азербайджанской Республики и Народным банком Китая подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере сотрудничества.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана, меморандум направлен на формирование правовой базы для сотрудничества между двумя структурами, укрепление двусторонних связей, а также содействие обмену информацией по передовому опыту.

Помимо этого, стороны договорились о проведении встреч, семинаров и деловых визитов для обсуждения вопросов, связанных с монетарной политикой, финансовым сектором, платёжными системами и финансовыми технологиями.

Согласно информации, документ будет способствовать развитию как центрального банковского дела, так и финансового сектора в целом в обеих странах.