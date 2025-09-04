Lockheed Martin получила рекордный заказ на ракеты для Patriot

Американская корпорация Lockheed Martin получила рекордный заказ на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Defense News.

Контракт между Lockheed Martin и армией США на сумму 9,8 миллиарда долларов предполагает производство 1970 противоракет Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) и сопутствующего оборудования для Соединенных Штатов и их союзников.

Соглашение охватывает период с 2024 по 2026 финансовые годы. В 2025 году планируется поставить более 600 противоракет.

В публикации подчеркивается, что в настоящее время 17 стран имеют PAC-3 на вооружении.