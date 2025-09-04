На Каспии задержаны нарушители границы с крупной партией наркотиков

4 сентября в 00:25 в территориальных водах Азербайджанской Республики в направлении Нефтчалинского района было замечено быстро движущееся неизвестное плавсредство.

Как передает Day.Az со ссылкой на совместное сообщение Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры, нарушители границы пытались покинуть азербайджанские территориальные воды, для их задержания был открыт огонь по моторной части плавсредства.

Из-за возгорания на плавсредстве оба человека вместе с пакетом с наркотиками бросились в море. В результате проведённых спасательных мероприятий нарушители были извлечены из воды, им оказана первая медицинская помощь, пожар на моторной лодке был потушен, а в выброшенном в море пакете обнаружено и изъято 11 кг 850 г наркотического вещества.

По предварительным данным, нарушители границы оказались гражданами Исламской Республики Иран - 1994 года рождения Кулреза Джавад Алиреза и 1996 года рождения Бордбар Милад Мансур.

По факту в Государственной пограничной службе Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2, 234.4.1, 234.4.3 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Совместно с Генеральной прокуратурой продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.