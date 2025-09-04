SOCAR и Узбекнефтегаз согласовали шаги по проекту в Устюртском регионе

Руководители АО "Узбекнефтегаз" и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) провели переговоры, в ходе которых обсудили ход реализации Соглашения о разделе продукции, вопросы начала геологоразведки на блоках Устюртского региона и создание компании-оператора.

Как передает в четверг Day.Az, со ссылкой на АО "Узбекнефтегаз"

Собеседники рассмотрели технические аспекты проекта и согласовали ускорение организационных процедур. По итогам переговоров достигнута договорённость о завершении в сентябре процесса регистрации компании-оператора, определении новых сроков проведения сейсморазведочных работ и начале процедур экологической оценки проекта.

Участники встречи подчеркнули важность укрепления сотрудничества и подтвердили готовность к дальнейшей совместной работе.

Напомним, что 24 июля 2025 года Министерство энергетики Узбекистана, SOCAR и АО "Узбекнефтегаз" подписали Соглашение о разделе продукции, предусматривающее проведение геологоразведки и последующую добычу углеводородов на инвестиционных блоках Устюртского нефтегазоносного региона.