Массовая смерть кандидатов перед выборами в Германии

В преддверии выборов в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии умерли не менее 16 кандидатов от разных партий.

Как передает Day.Az, об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на председателя местного избиркома Монику Виссман.

"Сначала говорили о четырех, затем о семи политиках "Альтернативы для Германии". Однако расследование, проведенное BILD совместно с местной полицией, показало, что все они умерли естественной смертью", - говорится в материале.

По данным издания, также умерли по одному кандидату из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии Германии (СвДП), "Зеленых" и других более мелких фракций.

Муниципальные выборы запланированы на 14 сентября.