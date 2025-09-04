Disney заплатит $10 млн за нарушение закона о защите детской информации в интернете

The Walt Disney Company заплатит 10 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения Федеральной торговой комиссии (FTC) в том, что она допустила незаконный сбор персональных данных детей на YouTube.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, FTC заявила, что компания разрешила собирать данные о детях, которые просматривали предназначенные для них видеоролики на YouTube без уведомления родителей или получения их согласия.

В жалобе утверждалось, что Disney нарушила Правило о защите конфиденциальности детей в интернете, не указав на некоторых видеороликах YouTube, что они предназначены для детей. Агентство утверждало, что компании удалось собрать данные о зрителях детского контента в возрасте до 13 лет и использовать их для целевой рекламы.

В 2019 году, после урегулирования с FTC, YouTube начал требовать от создателей контента указывать, были ли загруженные видео "созданы для детей" или "не созданы для детей". Это гарантирует, что в видеороликах "сделано для детей" не будет собираться личная информация, а зрителям не будет показываться персонализированная реклама. Комментарии к этим видеороликам также отключены.

Предлагаемое урегулирование потребует от Disney выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов, соблюдать правила защиты данных о детях и внедрить программу по проверке того, следует ли указывать видео, размещенные на YouTube, как "сделанные для детей".