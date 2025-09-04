Венгрия и ШОС расширяют сотрудничество
Венгрия усиливает свое участие в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), стремясь расширить экономические и дипломатические связи с государствами Евразии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД этой европейской страны, Будапешт видит в организации важную платформу для развития сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, цифровых технологий и образования.
Интерес Венгрии к ШОС открыл доступ к многосторонним проектам и форумам организации, в том числе в области инфраструктуры и торговли. Представители венгерского правительства отмечают, что взаимодействие с ШОС позволит диверсифицировать внешнеэкономические связи и снизить зависимость от традиционных рынков.
Эксперты указывают, что Венгрия активно использует политику "открытия на Восток", выстраивая отношения с Китаем, Россией, а также странами Центральной Азии. В частности, обсуждаются совместные проекты в области энергетической безопасности, включая поставки углеводородов и развитие зеленых технологий.
Венгерские дипломаты подчеркивают, что сотрудничество с ШОС носит прагматичный характер и направлено на укрепление взаимной выгоды. Вместе с тем наблюдатели отмечают, что такая активность Будапешта вызывает споры внутри ЕС, где отношения с Россией и Китаем остаются чувствительным вопросом.
