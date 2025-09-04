https://news.day.az/showbiz/1778242.html Ушел из жизни Джорджо Армани Ушел из жизни на 92 году итальянский дизайнер Джорджо Армани. Как передает Day.Az, об этом пишет издание La Repubblica.
Армани был основателем одноименного модного дома, одним из самых известных дизайнеров в мире и одним из богатейших людей Италии.
