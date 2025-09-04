Ушел из жизни Джорджо Армани

Ушел из жизни на 92 году итальянский дизайнер Джорджо Армани.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание La Repubblica.

Армани был основателем одноименного модного дома, одним из самых известных дизайнеров в мире и одним из богатейших людей Италии.