Во Франции ограбили музей

Национальный музей фарфора имени Адриана Дюбуше, расположенный на юго-западе Франции, был ограблен в ночь со среды на четверг. Ущерб оценивается в €9,5 млн.

Как передает Day.Az, об этом сообщил французский журнал Paris Match.

"Украденные предметы были выставлены в рамках временной выставки китайского фарфора. Они принадлежат частному лицу", - уточнили авторы материала.

Кражу в музее обнаружили в 3:30 утра по местному времени (5:30 по Баку).

В национальном музее фарфора имени Адриена Дюбуше находится крупнейшая в мире публичная коллекция лиможского фарфора, включающая работы античных мастеров. Всего коллекция музея насчитывает 18 тыс. работ, 5 тыс. из которых в настоящее время представлены на выставке.