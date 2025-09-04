OpenAI намерена привлечь азербайджанских студентов

Мы очень рады работать со студентами на финале 49-го Международного межуниверситетского конкурса по программированию (ICPC) в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend исследователь компании OpenAI Мостафа Роханинежад в кулуарах финала ICPC 2025.

Он отметил, что в мероприятии принимают участие очень талантливые студенты, а также многие международные участники OpenAI.

"Мы стараемся привлечь талантливых студентов, в том числе из Азербайджана", - сказал он.

Исследователь подчеркнул, что одна из задач OpenAI - привлечь в компанию самых умных и способных студентов.

"Потому что я считаю, что один из лучших способов обучения - это учиться на практике. Как компания мы серьёзно инвестируем в развитие технологий солнечной, ветровой и других возобновляемых источников энергии, поскольку доступной энергии не хватает. Мы пытаемся создать миллионы GPU, а это требует гигаваттов энергии. Именно поэтому мы стремимся сотрудничать с компаниями, работающими над новыми солнечными и ядерными технологиями", - сказал Мостафа Роханинежад.