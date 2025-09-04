В Азербайджане увеличена субсидия для некоторых фермеров

Совет по сельскохозяйственным субсидиям принял решение об увеличении поддержки хлопководства в 2026 сельскохозяйственном году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, утверждён новые размеры субсидий для фермеров, занимающихся выращиванием хлопка.

Согласно принятому решению, субсидии будут дифференцированы в зависимости от наличия современных ирригационных систем. За каждую тонну хлопка, произведённого на орошаемых современных системах полях и сданного в официальные пункты приёма, фермеры получат 215 манатов. В случае отсутствия таких систем, размер субсидии составит 200 манатов за тонну.

Финансовая поддержка распространяется на хлопок, выращенный в следующих регионах: Агджабеди, Агдам, Бейлаган, Барда, Билясувар, Геранбой, Имишли, Кюрдамир, Нефтчала, Саатлы, Сабирабад, Сальяны, Тертер, Евлах, Зардаб, а также в сёлах Гюнешли и Тазакенд Джалилабадского района и в селе Халадж Уджарского района.

При этом в 2026 хозяйственном году фермеры не смогут претендовать на субсидии, если средняя урожайность по данным Электронной информационной системы сельского хозяйства составит менее 15 центнеров с гектара. Также субсидии не будут начисляться за урожай, превышающий 60 центнеров с гектара.