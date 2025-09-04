Число погибших в Афганистане растет

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тысячи, пострадали свыше 3,6 тысячи человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает новостной портал Ariana news. 

Подземные толчки магнитудой 6.0 произошли в ночь на 1 сентября. За основным ударом последовали два афтершока - 5.2 и 4.7 балла.

Геологическая служба США назвала эпицентром землетрясения местность возле города Джелалабад в Кунаре.