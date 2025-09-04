https://news.day.az/society/1778277.html На территории Агдере произошел пожар - ВИДЕО В Министерство чрезвычайных ситуаций поступило сообщение на горячую линию "112" о пожаре в селе Ортатаг Агдеринского района на территории со сложным горным рельефом. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана, на место незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
На территории Агдере произошел пожар - ВИДЕО
В Министерство чрезвычайных ситуаций поступило сообщение на горячую линию "112" о пожаре в селе Ортатаг Агдеринского района на территории со сложным горным рельефом.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана, на место незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
Несмотря на сложный рельеф, пожарные приняли необходимые и неотложные меры, в результате чего пожар, возникший на участке с сухой травой и кустарником, был потушен.
Близлежащие жилые дома и лесная полоса были защищены от огня.
