На территории Агдере произошел пожар

В Министерство чрезвычайных ситуаций поступило сообщение на горячую линию "112" о пожаре в селе Ортатаг Агдеринского района на территории со сложным горным рельефом.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана, на место незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

Несмотря на сложный рельеф, пожарные приняли необходимые и неотложные меры, в результате чего пожар, возникший на участке с сухой травой и кустарником, был потушен.

Близлежащие жилые дома и лесная полоса были защищены от огня.