Азербайджан демонстрирует серьёзный прогресс в цифровизации

В последние годы Азербайджан добился значительных успехов в цифровом развитии, внедрив электронные услуги, цифровые системы и инфраструктуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Фарид Османов на церемонии закрытия мирового финала 49-го Международного межуниверситетского конкурса по программированию (ICPC) в Баку.

Он подчеркнул, что все эти достижения стали возможными благодаря человеческому капиталу и человеческим ресурсам.

"Не будем забывать, что основа технологий и инноваций - человеческий талант. Такие соревнования, как ICPC, объединяют лучшие умы со всего мира. Хочу ещё раз обратиться к участникам: независимо от сегодняшних результатов, вы представляете цифровое будущее Азербайджана, обладая передовыми знаниями и навыками", - отметил Ф.Османов.