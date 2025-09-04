Названо количество пассажиров, перевезенных в августе бакинским метро

Бакинский метрополитен, входящий в холдинг AZCON, в августе перевез более 15 миллионов пассажиров.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в пресс-службе метрополитена.

Отмечается, что наибольшее количество пассажиров за месяц было перевезено 27 августа - 574 249 человек.

Наименьшее количество было перевезено 3 августа - 334 073 пассажира.