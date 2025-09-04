Глава КНДР заявил о намерении углублять и развивать отношения с Китаем

КНДР намерена постоянно углублять и развивать отношения с Китаем, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.

"Вне зависимости от изменений международной обстановки, дружественные отношения между КНДР и Китаем не изменятся. Пхеньян твердо намерен постоянно углублять и развивать отношения между КНДР и Китаем", - заявил Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Переговоры проходили 4 сентября в Доме народных собраний в центре Пекина.