Глава КНДР заявил о намерении углублять и развивать отношения с Китаем КНДР намерена постоянно углублять и развивать отношения с Китаем, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru. "Вне зависимости от изменений международной обстановки, дружественные отношения между КНДР и Китаем не изменятся.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.
"Вне зависимости от изменений международной обстановки, дружественные отношения между КНДР и Китаем не изменятся. Пхеньян твердо намерен постоянно углублять и развивать отношения между КНДР и Китаем", - заявил Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Переговоры проходили 4 сентября в Доме народных собраний в центре Пекина.
