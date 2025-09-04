Азербайджан и НАТО обсудили развитие дальнейшего партнерства

В штаб-квартире НАТО состоялась встреча между главой представительства Азербайджанской Республики при НАТО Джафаром Гусейнзаде и председателем Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в представительстве сообщили, что на встрече обсуждалось партнерство Азербайджана и НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира" и перспективы на будущее.

Было подчеркнуто, что Азербайджан является надежным партнером НАТО, высоко оценен вклад нашей страны в операции по поддержанию мира, проводимые Альянсом, а также роль страны в обеспечении энергетической безопасности Европы.