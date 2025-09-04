Трагическая смерть вратаря в Бразилии

Вратарь умер после удара мячом в грудь в Бразилии.

Как передает Day.Az, трагедия произошла во время матча по мини-футболу в бразильском муниципалитете Аугусту-Корреа. Голкипер Антониу Эдсон отбил мяч корпусом во время пенальти и буквально через несколько секунд рухнул на пол.

Спортсмена госпитализировали, но спасти не смогли. Точная причина смерти устанавливается.