Названа дата церемонии прощания с Армани Церемония прощания с итальянским модельером Джорджо Армани пройдет в Милане 6 и 7 сентября. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство ANSA. "В соответствии с желанием Армани похороны пройдут в закрытом режиме", - указано в публикации. По информации агенства, церемония будет проведена в выставочном центре модного дома Armani/Teatro.
