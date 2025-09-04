https://news.day.az/showbiz/1778258.html

Названа дата церемонии прощания с Армани

Церемония прощания с итальянским модельером Джорджо Армани пройдет в Милане 6 и 7 сентября. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство ANSA. "В соответствии с желанием Армани похороны пройдут в закрытом режиме", - указано в публикации. По информации агенства, церемония будет проведена в выставочном центре модного дома Armani/Teatro.