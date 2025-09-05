https://news.day.az/world/1778328.html

Кадры редкого природного явления всколыхнули соцсети - ВИДЕО

Видео крайне необычного природного явления облетает соцсети. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Предполагается, что на видео, как и на популярном два года назад видео "призрачного моста" из китайского города Тунгу, отражение в атмосфере отдаленного объекта из-за редкого преломления света (мираж).