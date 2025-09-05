Дорожная полиция обратилась к водителям грузовых автомобилей

Неправильная упаковка и перевозка грузов создает серьезную угрозу безопасности.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции.

Отмечается, что перевозка песка, гравия, земли, камней и других материалов без надлежащей упаковки и специальных покрытий приводит к их рассыпанию на дороги, что становится серьезным источником опасности для участников движения. В таких случаях ограничивается обзор, снижается контакт шин транспортных средств с дорожным покрытием, что ведет к потере управления, увеличению тормозного пути, образованию пылевой завесы и ухудшению видимости, в итоге - к тяжелым авариям.

"Неправильное размещение жидких грузов в транспортных средствах приводит к их разливу на проезжую часть во время движения, особенно при выполнении маневров, что также создает реальную угрозу для других участников дорожного движения.

Главное управление ГДП еще раз напоминает водителям и грузоотправителям: грузы допускаются к перевозке только после правильного размещения и закрепления с использованием соответствующих покрытий.

Необходимо помнить, что соблюдение этих требований является ключевым условием обеспечения безопасности и предотвращения аварий", - говорится в обращении.