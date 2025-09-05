По следам истории: Баку - город контрастов

Марокканский журнал Zamane опубликовал материал про Баку, где рассказывается об истории, контрасте, архитектуре и поражающей красоте города.

Day.Az представляет материал:

"В июле прошлого года мы оказались в Баку, столице Азербайджана. Сразу после выхода из самолета ветер Каспия приносит свежесть, напоминающую о том, что находишься на берегу древнего моря, свидетеля тысяч историй. Баку очаровывает с первого взгляда. Кажется, что каждый уголок улиц рассказывает о другой эпохе, словно время здесь наслаивалось одно на другое, слой за слоем.

Прогуливаюсь по улицам, можно увидеть Баку в самых сокровенных деталях. Резные деревянные балконы старого города, цветные мозаики, украшающие вековые мечети, фасады купеческих домов в охристо-розовых тонах - все это создает неповторимую атмосферу. Базары, наполненные ароматами специй и сухофруктов, открывают повседневную жизнь, где соседствуют традиции и современность. Вечером набережные Каспийского моря озаряются неонами и сверкающими вывесками, где семьи и молодежь собираются в дружеской атмосфере. Каждый уголок Баку словно встреча с историей: османский фонтан, здание в стиле ар-деко или советский памятник - каждый рассказывает о своей эпохе, встрече, судьбе.

С самого нашего прибытия в старый город - Ичери Шехер - нас поразил контраст. Flame Towers устремляются в небо, тогда как узкие улочки словно застыли в прошлом. В маленьком кафе у Девичьей башни мы пьем чай с нашим гидом. С волнением он рассказывает, как его дедушка и бабушка когда-то работали в караван-сараях XV века: "Здесь каждый камень имеет свою историю", - говорит он, касаясь древней стены. Его гордость ощутима, и становится ясно, что эта местная идентичность устояла перед временем и нашествиями.

Выйдя из старого города, мы снова сталкиваемся с визуальным контрастом. С одной стороны - неоклассические бульвары, с другой - суровые советские кварталы. Баку - это прошлое и будущее, встречающиеся на каждом углу. Мы встречаем старика, сидящего на скамейке, который с озорной улыбкой говорит нам: "Баку никогда не спит". Простая фраза, но она идеально отражает суть города.

У ворот Кавказа: перекресток империй

XIX век преобразил Баку. Открытие нефти привлекло богатства и таланты. Семьи Нобелей и Ротшильдов инвестировали, а тысячи рабочих из Ирана, России и Европы устремились к Каспию. Баку стал космополитичным: дворцы в стиле Парижа, кафе, где обменивались идеями и технологиями, клубы, где встречались интеллектуалы и революционеры. Говорят, что молодой Сталин находил здесь убежище, обсуждая политику с инженерами и поэтами. Нефть сформировала город контрастов и парадоксов. В XX веке Баку погрузился в советскую эпоху. Нефть питала СССР, а город оброс широкими проспектами, массивными зданиями и монументальными статуями. Но память города - это не только бетон и железо. 20 января 1990 года советские репрессии унесли множество жизней. Сегодня место, названное в честь этой даты, является местом памяти и скорби. Здесь история все еще живет в повседневности.

В противовес прошлому, Баку демонстрирует футуристический облик. Flame Towers словно горят вечно, а Центр Гейдара Алиева, созданный Захой Хадид, предстает как живая скульптура в сердце города. Мы долго наблюдаем за фасадами, освещенными в сумерках, в то время как группа студентов делала фотографии, завороженные архитектурой. Каждое здание здесь выражает амбицию.

Созвучия с Марокко

Для нас, марокканцев, Баку стал неожиданным зеркалом. Две мусульманские нации, две истории стойкости и суверенитета. В разговорах вопрос Карабаха вызывает параллели с Сахарой. История формирует политику, культуру и идентичность - везде. В мае 2025 года принцесса Лалла Хасна посетила Баку, чтобы укрепить культурные связи. Она встретилась с местными представителями и художниками, подчеркнув важность диалога между двумя странами. Две культуры, которые открывают друг друга и находят взаимопонимание.

Помимо зданий и стеклянных башен, туризм также связывает народы. С января по май 2025 года около 1500 марокканцев посетили Баку - рост на 54 процента по сравнению с 2024 годом. На набережной мы также встретили туристов разных национальностей, восхищенных поразительным контрастом между средневековыми улочками и футуристическими небоскребами. Культура, история и современность здесь переплетаются, даря марокканским путешественникам опыт одновременно обогащающий и удивительный.

Баку читается как открытая книга времени. Средневековые камни, дворцы XIX века, советские проспекты и стеклянные башни XXI века - все сосуществует. Гулять здесь - значит касаться прошлого и угадывать будущее. Для обычного туриста этот город - урок: даже перед лицом господства и потрясений можно заново переосмыслить свою историю, одновременно проецируя свою идентичность в будущее".