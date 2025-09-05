Названы предупреждающие о развитии диабета симптомы

Диабет второго типа развивается годами, заявила врач-фармацевт Шина Багга.

Как передает Day.Az, признаки состояния, предшествующего этому серьезному заболеванию, она назвала в беседе с Daily Mirror.

Багга рассказала, что преддиабет - это состояние, при котором уровень сахара в крови выше нормы, но недостаточно высокий для диабета второго типа. По ее словам, со временем, если не изменить образ жизни, преддиабет может перерасти в диабет. Чтобы не допустить развития заболевания, специалистка посоветовала обращать внимание на предупреждающие признаки.

Первым симптомом, сигнализирующем о преддиабете, она назвала чувство вялости и сильной усталости. Кроме того, по ее словам, человек может замечать, что стал чаще испытывать позывы к мочеиспусканию, худеть без усилий, хуже видеть и постоянно ощущать жажду. Также признаками этого состояния являются повторяющиеся эпизоды молочницы. Кроме того, Багга посоветовала пройти обследование, если порезы стали заживать медленнее.