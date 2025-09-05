Так создается Мемориальный комплекс Ходжалинского геноцида

В городе Ходжалы продолжаются работы по созданию Мемориального комплекса Ходжалинского геноцида.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, фундамент мемориального комплекса был заложен Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 24 февраля 2024 года.

В соответствии с распоряжением главы государства, создание Мемориального комплекса Ходжалинского геноцида поручено министерству культуры. В настоящее время на территории ведутся строительные работы. Завершены железобетонные и кровельные работы. В ближайшее время начнется работа по внутренней отделке.

Контент Мемориального комплекса Ходжалинского геноцида будет основан на дизайн-концепции, подготовленной Фондом Гейдара Алиева. Экспозиция, создаваемая Фондом Гейдара Алиева, будет включать в себя факты из истории Ходжалы, жизни в Ходжалы до резни 1992 года и Ходжалинского геноцида. Здесь также будет отражена информация о жертвах трагедии, о работе, проделанной по доведению до мира реалий в рамках кампании Фонда "Справедливость к Ходжалы" и т. д.