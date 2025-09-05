Неймар включён в завещание на сумму свыше $1 млрд

Бразильский бизнесмен, имя которого не раскрывается, завещал все свое имущество футболисту Неймару. По данным СМИ, активы включают недвижимость, инвестиции и акции компаний общей стоимостью более 1 млрд долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Sun, неназванный бразильский бизнесмен из штата Риу-Гранди-ду-Сул официально назначил Неймара единственным наследником своего состояния. Завещание было оформлено в июне этого года в нотариальной конторе в присутствии двух свидетелей и заместителя нотариуса.

Точная сумма наследства не разглашается. По информации источника, оно включает в себя многочисленные активы, в том числе недвижимость, инвестиции и акции крупных компаний, которые оцениваются в 6,1 млрд реалов (более 1 млрд долларов по текущему курсу).

Отмечается, что мужчина лично не знаком с Неймаром и не имеет с ним родственных связей. В завещании бизнесмен указал, что он "в полной мере владеет своими умственными способностями, не подвергается никакому принуждению или побуждению" и что решение принято исключительно из-за его восхищения игроком. По словам мужчины, он видит в Неймаре родственную душу и считает его бескорыстным человеком.

На данный момент завещание находится на рассмотрении в бразильском суде, чтобы подтвердить его законность и официально признать Неймара наследником. Представители футболиста заявили, что не получали официальное извещение об этом завещании. Сам Неймар пока не давал никаких комментариев на эту тему.

Неймару 33 года. Он является воспитанником бразильского "Сантоса". Вместе с командой нападающий выиграл Кубок Либертадорес (2011), Лигу Паулиста (2010, 2011, 2012), Кубок Бразилии (2010) и Суперкубок Южной Америки (2012). Неймар вернулся в клуб в январе 2025 года, перейдя из саудовского "Аль-Хиляля". В июне "Сантос" объявил о продлении контракта с нападающим до конца 2025 года с возможностью продления. В минувшем сезоне Неймар провел за бразильский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.

За "Аль-Хиляль" Неймар выступал с августа 2023 года. Из-за травм бразилец провел за саудовскую команду всего семь матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Также по ходу своей игровой карьеры Неймар выступал за французский "ПСЖ", вместе с которым он стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным победителем Суперкубка страны и трижды победил в Кубке Франции.

Кроме того, бразилец также является двукратным чемпионом Испании в составе "Барселоны", за которую выступал с 2013-го по 2017-й, с ней он также три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. В составе сборной Бразилии Неймар провел 128 матчей и забил 79 мячей. Он является рекордсменом национальной команды по количеству голов.