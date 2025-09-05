Пропускная способность Среднего коридора увеличится

Согласно прогнозам Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2030 году объём перевозок по Среднему коридору увеличится до 11 миллионов тонн, а к 2040 году пропускная способность достигнет 865 тысяч TEU.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) Бахтияр Гаджиев.

"В этой связи особое значение приобретает открытие Зангезурского коридора, являющегося важной ветвью Среднего коридора", - сказал он.

Представитель организации подчеркнул, что годовой грузоперевозочный потенциал Зангезурского коридора оценивается примерно в 15 миллионов тонн. "Этот показатель свидетельствует о том, что коридор создаёт значительную добавленную стоимость как для Среднего коридора, так и для транспортных маршрутов Север-Юг и служит расширению транзитных возможностей Азербайджана. В то же время Зангезурский коридор составляет альтернативу существующим маршрутам и обеспечивает диверсификацию и транспортировку грузов в различных направлениях. Это расширяет транзитные возможности региона и превращает Азербайджан в сильный логистический узел в Среднем коридоре", - сказал он.

Б.Гаджиев отметил, что Зангезурский коридор выступает важной частью не только Среднего коридора, но и транспортного коридора Север-Юг. "Он создаёт дополнительные возможности для транспортировки грузов из Индии и Ирана в северном направлении через Азербайджан. Так, грузы из Ирана могут быть перенаправлены в Турцию через Нахчыван, а оттуда - в Северную Европу", - сказал он.