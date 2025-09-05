iPhone с большим экраном подешевел

Стоимость iPhone 15 Plus на российском рынке снизилась.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

В начале осени базовый аппарат Apple с большим экраном стал доступен за 51 тысячу рублей. В большинстве магазинах его можно купить дешевле 60 тысяч рублей. Последний раз снижение цены на устройство фиксировали в июле - тогда девайс продавали минимум за 58 тысяч рублей.

"Несмотря на то что в сентябре 2025 года Apple представит новое поколение смартфонов, iPhone 15 Plus 2023 года еще долго будет оставаться актуальным", - отметили журналисты. Главными особенностями гаджета авторы назвали большой 6,7-дюймовый OLED-экран, увеличенную автономность и доступную цену.

Модель 15 Plus вышла осенью 2023 года. Смартфон получил процессор A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной и минимум 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели телефона находится двойная камера с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей.