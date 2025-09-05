Дух Азербайджана в Монреале: культура страны привлекла внимание публики

Монреальское общество Канада-Азербайджан представило нашу страну на фестивале Orientalys, прошедшем в Монреале.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Отмечается, что на фестивале, организованном с целью демонстрации богатой культуры восточных народов, посетителям была предоставлена подробная информация о древней и богатой культуре Азербайджана, различных регионах страны, исторических памятниках и природной красоте.

Особый интерес участников вызвала книга The Colors of Azerbaijan ("Цвета Азербайджана") автора Этибара Джафарова, изданная при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, а также все остальные издания, направленные по линии Монреальского общества Канада-Азербайджан. Благодаря красочным и высококачественным фотографиям, представленным в книге, посетители получили возможность визуально познакомиться с природой, историей и культурными ценностями Азербайджана.

Большой интерес вызвал и азербайджанский стенд: посетители охотно фотографировались в кялягаи, арагчине и национальных головных уборах. Многие участники признались, что получили информацию о нашей стране через социальные сети, выразили глубокую симпатию к культуре и народу Азербайджана.

Некоторые посетители заявили о желании побывать в нашей стране в качестве туристов, а часть отметила, что уже приезжала в Баку во время гонок "Формулы-1" и хотела бы вновь вернуться в Страну Огней.