Руководитель "Тоттенхэма" покинул свой пост

На официальном сайте "Тоттенхэма" было объявлено об уходе Дэниела Леви с поста председателя правления.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 63-летний функционер возглавлял лондонский клуб с 2001 года и за это время стал одной из самых влиятельных фигур в английском футболе.

Под руководством Леви "Тоттенхэм" завоевал Кубок английской лиги в 2008 году и стал победителем Лиги Европы в 2025-м. В своем прощальном обращении он отметил, что гордится проделанной работой и преобразованием клуба в "мирового тяжеловеса", а также поблагодарил болельщиков за поддержку.

Отмечается, что структура владения и состав акционеров "Тоттенхэма" останутся без изменений.