Таиланд избрал нового премьер-министра

В пятницу парламент Таиланда избрал 58-летнего Анутина Чарнвиракула премьер-министром. Он станет третьим лидером страны с 2023 года.

Как сообщает Day.Az, Анутин Чарнвиракул набрал не менее 273 голосов в нижней палате парламента, что больше необходимых для победы 247 голосов. Его соперник Чайкасем Нитисири, кандидат от блока, возглавляемого влиятельной семьей Чинават, получил 132 голоса. Победа Анутина на выборах стала результатом соглашения с прогрессивной оппозиционной Народной партией, крупнейшей силой в парламенте, которой он обещал провести референдум по внесению поправок в конституцию и назначить выборы в течение четырех месяцев.

Анутин занимал должности вице-премьера, министра внутренних дел и министра здравоохранения Таиланда.

Анутин возглавит правительство меньшинства, в которое Народная партия не войдет, и встанет у руля страны, экономика которой испытывает трудности из-за слабого потребления, жесткого кредитования и стремительно растущего уровня задолженности домохозяйств.

Ударом молота стало отстранение на прошлой неделе Конституционным судом от должности Пхетхонгтхан Чинават, шестого премьер-министра из семьи Чинават.

Надо сказать, что в Таиланде почти все премьеры покидали пост или по судебному решению, или в результате военного переворота. Так, оба правительства, возглавляемые отцом и тетей теперь уже бывшего премьера, были свергнуты генералами. А страна вот уже 20 лет поделена на сторонников и противников политического клана Чинават.