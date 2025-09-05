https://news.day.az/world/1778381.html Канадский водитель проехал через пылающий лес - ВИДЕО В сети появилось шокирующее видео, снятое водителем, который проезжал по одной из трасс в канадской провинции, охваченной масштабными лесными пожарами.
В сети появилось шокирующее видео, снятое водителем, который проезжал по одной из трасс в канадской провинции, охваченной масштабными лесными пожарами.
Как передает Day.Az, кадры демонстрируют, как автомобиль буквально движется через огненную стену - пламя бушует по обе стороны дороги, небо затянуто густым дымом, а видимость практически нулевая.
В результате распространения огня были закрыты десятки дорог, власти эвакуируют местных жителей, объявлен режим чрезвычайной ситуации.
