Названы сроки завершения работ на автодороге Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд

Работы на автодороге Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд будут завершены весной 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления Государственного агентства автомобильных дорог Ильхам Сулейманов.

По его словам, общая протяженность автодороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд составляет 123,6 километра, и эта дорога спроектирована согласно первой технической категории.

"Ширина проезжей части варьирует от 14 до 21 метра. На 78-километровом участке дороги построено 6 полос движения, а на оставшемся 45,6-километровом участке - 4 полосы. На дороге построено 28 мостов, 16 из которых - над водными переправами, остальные - путепроводы. На дороге построено восемь развязок и три тоннеля общей протяжённостью чуть более 12 километров. В настоящее время физический прогресс по работам на трассе составляет 95%", - отметил И. Сулейманов.