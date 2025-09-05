Женщина ударилась головой о мост во время катания на лодке

Во время водной экскурсии в Европе женщина ударилась головой о низкий мост и попала на видео.

Как передает Day.Az, его публикует газета The Sun.

Инцидент произошел в городе Брюгге, Бельгия. На кадрах видно, как две женщины на подъезде лодки к низкому мосту встают, чтобы поменяться местами. Одна из них успевает сесть, а другая, явно не замечая возможной опасности, остается стоять. В итоге участница катания так сильно ударилась головой о мост, что ее откинуло назад.

Ролик выложил один из пользователей TikTok, не предоставив никакой дополнительной информации о состоянии женщины. Видео набрало почти 28 миллионов просмотров, и пользователи в комментариях продолжают выражать обеспокоенность насчет самочувствия пострадавшей.