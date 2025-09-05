Мир нуждается в умении договариваться - Азербайджан может поделиться опытом

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

События конца августа - начала сентября показывают, что в мире идет активный поиск решения наболевших задач. Они известны. Много противоречий, много кризисных ситуаций, хаос расширяет свои границы. И в этом смысле страны, которые занимают прагматичную и рациональную позицию, прилагают все усилия, чтобы расширить пространство для поиска правильных решений.

Решение мировых проблем сегодня не является прерогативой лишь крупных стран. В наше время такие понятия, как "мировая держава", утрачивают свое прежнее значение. Сегодня мировые державы уже не способны выполнять прежние функции. В силу недееспособности лидеров, политических элит и политических кругов, они начинают манкировать своими обязанностями. И очень печально, что они наплевательски относятся даже к тому, повлиять на что в их силах. Это очень опасный тренд, и эффективно работающие страны и лидеры стараются и за себя, и за других, потому что нельзя актуальные проблемы пускать на самотек.

Либеральный уклад, который учредили в свое время западные элиты, уже истрачивает свой ресурс. Мы переживаем очень болезненный финал этого уклада, который хотя и оправдал в определенной степени надежды, но постепенно начал разочаровывать широкие массы. Состояние человеческого общества нездоровое, и есть острая необходимость искать приемлемые рецепты.

Отягощает обстановку и наводит на пессимистические мысли расширяющаяся дезинтеграция. Создается вакуум, который быстро начинают заполнять деструктивные силы. Это силы, которые подпитывают террор, сепаратизм, начиняют отдельные группы взрывоопасными планами. Мы, к сожалению, знаем, что это такое, не понаслышке. В течение тридцати лет Азербайджан терпел бремя армянского нацизма и сепаратизма. Поэтому Азербайджан приветствует то, что Шанхайская организация сотрудничества ставит во главу угла задачу борьбы с этими явлениями, создания новых скреп безопасности, новых механизмов защиты стабильности, чтобы не страдала интеграция.

В этих вопросах Азербайджан старается говорить без пафоса и больше делать, чем попусту тратить слова.

Азербайджан и сам реализует интеграционные проекты. Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева были реализованы и получили широкую поддержку в мире железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Южный газовый коридор, Транскаспийский международный транспортный маршрут и другие инициативы Баку, подталкивающие создание новых региональных форматов сотрудничества. В этом смысле мы сделали крупную заявку на выход за рамки ограниченных пространств и создание основы для межрегиональных контактов. Логистика должна поспевать за растущими экономиками, и здесь национальным элитам следует смотреть в оба и опережать время.

События последнего месяца масштабны и по смыслу, и по задачам. В первую очередь, надо покончить с саморазрушением, которое переживает сегодняшний мир. Эти тенденции преследуют цель создавать как можно больше опасных очагов и на этой основе продвигать глобалистские формулы управления. В борьбе с разрушительными тенденциями во всех вопросах должно быть ярко выраженное участие стран, которые будут связующими звеньями между регионами. Надо искать способы договариваться и не чураться контактов.

Такие форматы, как ШОС, позволяют не прерываться диалогу. Есть простая и в то же время гениальная формула: диалог-доверие-взаимодействие. Эти компоненты создают основу и укрепляют веру в победу здравого смысла.

В этом плане вызывает сожаление позиция индийского руководства, заблокировавшего членство Азербайджана в ШОС. Пакистан ответил тем же, заблокировав заявку Армении. Это говорит о том, что некоторые элиты по-прежнему продолжают придерживаться архаичных концепций и предрассудков. Индийская верхушка напускает некий стратегический туман, в котором нет никакой нужды, потому что хозяин мероприятия - Китай это страна, устремленная в будущее и полагающаяся на партнеров. Например, Азербайджан это стратегический партнер Китая. Напомню, что в прошлом году на саммите ШОС Баку и Пекин подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Если Индия хочет играть центровую роль в рамках ШОС, ее руководство должно подходить более ответственно к задачам, которые находят решение в рамках организации. ШОС, конечно, не альтернатива ООН, но это серьезная структура, за которой стоит большой людской и экономический потенциал. Индия должна быть заинтересована в том, чтобы не разрушать, а создавать предпосылки для интенсивного взаимодействия со всеми странами. Надо не играть в политику, а делать ее, используя здравую логику и предотвращая падение нравственности. Принято считать, что политика и нравственность несовместимы. Это бред. Они несовместимы, когда политикой занимаются безнравственные люди. А такие страны, как Азербайджан, Китай и другие наши ближайшие партнеры, показывают, как ответственно и взвешенно следует подходить к своим обязательствам. В этом ключе позиция Азербайджана, тот стиль, который проповедует наша страна, может служить примером для других. Для той же Армении

Все события последнего периода звучат очень актуально и показывают, что сейчас не время передышек и пауз. Наблюдается серьезная динамика, обещающая немало перемен. И на острие этих процессов находятся силы, бряцающие оружием, чтобы они не переходили критическую черту, не изощрялись, а были бы более внимательны к тому, о чем думает большая часть мирового сообщества. Это нужно, чтобы исключить катастрофы и вовлечь людей в орбиту активной деятельности.

Азербайджан ведет работу во всех направлениях. Мы и наши партнеры работаем над тем, чтобы безопасность стала серьезной, устойчивой, чтобы страны и народы получили возможность спокойно строить планы на будущее.

Говорят, что после побед генералы начинают готовиться к прошлой войне. Но политики должны думать о будущем, о шагах, которые преградят путь к войнам, конфликтам и диссонансу в международном диалоге

Последние события напоминают, что не нужно успокаиваться тем, что диалог развивается в позитивном ключе. Надо продолжать биться за упрочение безопасности и создание предпосылок для того, чтобы интеграция не позволяла деструктивным силам нарушать покой людей.

Те события, участником которых был Азербайджан во главе с Президентом Ильхамом Алиевым, как раз на это и нацелены.