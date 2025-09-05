Во Франции задержали подростка, готовившего теракт

Полиция во Франции задержала 17-летнего юношу по подозрению в подготовке к теракту. Об этом сообщила французская газета Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Он подозревается в планировании насильственных действий против нескольких объектов - школ, посольств, СМИ - от имени ИГИЛ", - говорится в сообщении.

По данным издания, подросток попал под влияние радикальной пропаганды в интернете. Сообщается, что юноша также рассматривал возможность совершения атак на районные отделения полиции.

При обыске в доме задержанного была обнаружена клятва верности суннитской экстремистской группировки, в которой заявляется о намерении уничтожения "неверных". Кроме того, в тексте упоминается вооруженный конфликт и гуманитарная ситуация в секторе Газа.