В Афганистане снова произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в горах Гиндукуш на востоке Афганистана.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 46 км к северо-востоку от города Джелалабад с населением около 200 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 42 км.
О пострадавших и ущербе не сообщается.
