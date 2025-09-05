Трамп переименует Пентагон

Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу, 5 сентября, указ о переименовании Пентагона в "министерство войны", сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, согласно информационному бюллетеню Белого дома, указ предписывает использовать "министерство войны" в качестве дополнительного названия для министерства обороны, наряду с такими терминами, как "военный министр" для министра обороны Пита Хегсета, уточняет телеканал.

Указ также предписывает Хегсету предложить как законодательные, так и исполнительные меры для постоянного закрепления изменения названия на "Министерство войны США".